Manifest grubu üyelerine 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
“Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Savcılık, Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Üyeler sevk edildikleri mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğuyla serbest bırakıldı.
Grup turnelerini erteledi.