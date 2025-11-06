İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sahne performansları sırasında “hayasızca hareketler” yaptıkları iddiasıyla Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans eden kişiler hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ile AYDEED sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İMZA ZORUNLULUĞU KALKTI, YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, 24 Ekim’de verdiği ara kararda sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imza şartını kaldırdı. Ancak yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Manifest grubu üyeleri, soruşturma sürecinde 9 Eylül’de yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar, dava kapsamında hâkim karşısına çıkmadan, dosya üzerinden yargılanacak.