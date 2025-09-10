İstanbul'da geçtiğimiz gün +18 konseri düzenleyen Manifest grubu hakkında 'Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Hakim karşısına çıkan Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Manifest grubunun 20 Eylül’de Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde (SKM) konseri vardı.
8 BİN BİLET SATILMIŞTI
Konya'da yerel basının ve sosyal medyada bazı hesapların hedef göstermesinin ardından biletlerin tamamının satıldığı Manifest konseri iptal edildi.
Konser bilgileri, Selçuklu Kongre Merkezi’nin etkinlik sayfasından kaldırıldı.
Konseri 8 bin vatandaşın izlemesi bekleniyordu.