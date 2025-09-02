Bu yıl müzik listelerinde yaptıkları sıçrayış ile dikkatleri üzerine çeken Manifest grubu, 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümünün ardından Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor.



Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve 6 genç kadın üyeden oluşan grubun Erzurum'da düzenlemeye hazırlandığı konser ise AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edildi.

KIYAFETLERİ ERZURUM'A UYGUN BULUNMADI



Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, Erzurum'da grubun konser düzenleyebileceği tek alan olan Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi için etkinlik başvurusunda bulunuldu. Ancak AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde olan bölge, müzik grubu üyelerinin sahne kıyafetlerinin 'çok açık' olduğu ve Erzurum şehrine uygunluk göstermediği gerekçesiyle reddedildi.