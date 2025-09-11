Manifest grubunun İstanbul’da Eylül ayının ilk pazar günü verdiği konserin ardından başlatılan soruşturma kapsamında grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne performansı nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla inceleme başlattı.
Grup üyeleri savcılığa ifade verdikten sonra, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartıyla serbest bırakıldı.
KONSERLER PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ
Soruşturmanın ardından grubun konser takviminde de değişiklikler yaşandı. 14 Ekim’de Trabzon’da yapılması planlanan konser organizasyon firması tarafından iptal edildi. Erzurum Belediyesi de sahne içerikleri ve kıyafet tercihlerini gerekçe göstererek konserin düzenlenmeyeceğini açıkladı.
Manifest’in 20 Eylül’de Konya’da gerçekleştirmesi planlanan konseri de iptal edildi. Kongre merkezi, etkinliğe dair internet sitesi ve sosyal medya duyurularını kaldırdı.