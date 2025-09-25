Hypers Medya'nın sahibi Tolga Akış, şarkıcı Zeynep Bastık'ın kariyerinde yükselişine büyük katkıda bulunmuştu.

Senelerdir hem en yakın arkadaş hem de aşık olan ikili, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Bir yıl sonra ise "Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik" açıklamasında bulunarak evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Boşandıktan kısa bir süre sonra sosyal medye fenomeni Gizem Kaya ile aşk yaşamaya başlayan Tolga Akış, Hypers'la yeni iş birliklerine hız kesmeden devam etti, ayrıca YouTube'da Big5 programını yayınlamaya başladı ve Türkiye'nin ilk kız grubu Manifest'i kurdu.

Geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubunun mimarı olan Akış'ın özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.

Tolga Akış, sevgilisi Gizem Kaya ile dün nikâh masasına oturdu.