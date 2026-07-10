Popüler kız grubu Manifest'in konseri sırasında kısa süreli bir sağlık problemi yaşandı. Grup üyelerinden Hilal, bacağında hissettiği rahatsızlık nedeniyle performansını yarıda keserek sahneden ayrılmak zorunda kaldı.
Hilal'in kulise geçmesinin ardından grup üyeleri Esin, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep sahnede kalarak izleyicilere bilgi verdi. Hayranlarını sakinleştiren grup üyeleri, sağlık ekibinin gerekli kontrolleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Doktor değerlendirmesinin ardından sahneye geri dönen Hilal, konserine kaldığı yerden devam etti. Sanatçının yeniden sahneye çıkması salondaki izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.
Yaşanan kısa süreli aksaklığın ardından Manifest, konser programını planlandığı şekilde tamamladı.