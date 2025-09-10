İstanbul Dolmabahçe Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserdeki dansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçundan soruşturma açılan 6 kişilik Manifest grubu üyeleri dün İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.

YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Savcının adli konrol talebiyle mahkemeye sevk ettiği grup üyeleri ile bir dansçıya yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi.

Kararın ardından grubun Instagram hesabından şu açıklama yapıldı:

"6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz."

"Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü."

"Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz."

"Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz. Sizi seviyoruz."

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bu arada Manifest konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X gönderileri, Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Erişim engeli "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle getirildi.