CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Miletvekili Gökçe Gökçen Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Manifest grubuna başlatılan soruşturmayı değerlendirdi.

CHP'li Gökçen, "Manifest özellikle genç kadınlar arasında çok popüler olan ve sosyal medyadaki tartışmaları da gördüğüm zaman aslında beni endişelendiren bir konuydu bir süredir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"AHLAK POLİSİ VARMIŞÇASINA..."

"Özellikle kadın düşmanı olan bir takım profesyonel hesaplar da bunun içinde oldu ve linç kampanyası düzenlenmişti.

Genelde böyle başlayan konularda, daha önce Gülşen örneğinde görmüştük, kadınların kıyafetleri, yaşam tarzları, kadınların konserde ağızlarından çıkan sözler ya da katılan kişilerin atmış olduğu bazı sloganlar... Bütün bunları bir arada değerlendirince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanki bize şunu hatırlatıyor.

Evet Türkiye'de siyasetle ilgilenmediğiniz 5 dakika bile olamaz. Bu yorucu gündemden uzak kalmak için 1 dakika nefes almak istediğinizde siyasetin ta kendisi gelir ve sizi bulur. Bunu hatırlatırcasına kadınların kıyafetlerini ve danslarını hedef alan soruşturma açılmış ve böyle de 'Ahlak polisi' varmışçasına Türkiye'de bir ahlak tanımı, edep tanımı, hiç hoş almayan, bana göre hukuk dışı ifadelerle dolu bir soruşturma duyurusu yapılmış.

YABANCI SANATÇI HATIRLATMASI

Türkiye'ye gelen yabancı sanatçılarla ilgili hiç bunlar gündeme gelmiyor biliyorsunuz. Bu onlara da soruşturma açılsın demek değil; tam tersine bütün kadınlar özgürlüğü ve yaşam tarzları güvence altında olsun isteriz ancak bu çifte standart bize şeriat rejimlerini hatırlatıyor.

"AHLAK DENİLDİĞİNDE KADINLARIN AHLAKI AKILLARA GELİYOR"

Şeriat ülkelerinde o ülkenin vatandaşına bu özgürlükler yoktur. O ülkeye gelen turistlere ve ünlülere bambaşka bir hukuk uygulanır ve orası sanki özgür bir alanmış gibi bir imaj yaratılır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınların böyle bir muameleye maruz kaldığı yerde genç kadınlara Türkiye'de sen özgür değilsin, senin görünüşün benim kontrolüm altında olacaktır. Yurt dışına kendimizi anlatmamız gerektiğinde de bambaşka bir imaj çizmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye de yurt dışına da dünyaya da verilen bu ikili mesajım altını çizmek isterim.

İla ki ahlak konuşulacaksa kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, çocuk istismarını veya suç örgütlerinin adliyenin içine kadar girmesini konuşabiliriz. Ancak her nasılsa ahlak denildiğinde direkt kadınların ahlakı akıllara geliyor."