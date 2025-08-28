Alternatif müzik sahnesinin popüler ismi Anıl Emre Daldal’ın geçmiş yıllarda Instagram üzerinden bir genç kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü.

Daldal, ise iddialarla ilgili paylaşılan mesajların “asılsız ve çarpıtılmış” olduğunu savunmuştu.

Sanatçı, yazışmaların bağlamından koparıldığını ve özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini belirtmişti.

'İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK'

Manifest grubu üyesi Mina Solak, uzun süre sessiz kaldıktan sonra sosyal medya hesabından ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Solak, “Anıl Emre Daldal ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bu süreçte yaşananlar hepimiz için zorlayıcıydı. Kendi adıma, müziğime ve kariyerime odaklanmak istiyorum” demişti.

Daldal da “Açıklamayı karşı taraf istedi” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, Daldal’ın bu sözlerini “sorumsuzca” ve “saygısız” bulurken, Mina’ya destek mesajları yağdı.

HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI

Taciz iddialarının ardından Manifest grubu da gelişmelerden etkilendi. Grup üyelerinin, sosyal medya hesaplarında herkesi takipten çıktığı iddia edildi.

Ayrıca, Manifest’in resmi hayran topluluğu “ManiFAM”ın grup yönetimi tarafından kapatıldığı duyuruldu.

Grup, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzu hayranları desteklemek ve güçlendirmek adına kapattık” dese de, sosyal medyada bu kararın Daldal’a yönelik iddialarla bağlantılı olduğu konuşuluyor.