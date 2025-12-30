MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MANİSA ŞEHİR KARTI VE MOBİL CÜZDAN HİZMETİ ALINMASINA İLİŞKİN

İHALE İLANI

1) İhale Konusu: Manisa Şehir Kartı ve Mobil Cüzdan oluşturulması kapsamında gerekli alt yapının sağlanması, devreye alınması ve proje kapsamında tüm hayat döngüsünün oluşturulması ile ilgili ayrıntılar bulunmaktadır. Kart ile alışverişlerde kullanılabilecek dijital cüzdan altyapısı, bu cüzdan ile bütünleşik olacak fiziksel veya sanal ön ödemeli kartların oluşturulması, işletilmesi, tüm operasyonları ve cüzdanlara ait diğer fonksiyonların (fatura ödeme, para transferi ile İdare’nin gerekli gördüğü ulaşım, emlak ve çöp vergisi gibi diğer idare uygulamalarının entegrasyonu) işin şartnamesinde geçen maddelere uygun olarak yazılım ve tasarımların sunulması, çalışır vaziyette devreye alınmasını kapsamaktadır. Sistemin işletilmesi, sistemin temini, kurulumu, konfigürasyonu, ilgili sistemlerle entegrasyonu, üye iş yerlerinin edinimi/ iadesi ve tüm bunların sağlanmasına yönelik iş ortaklığı hizmeti alınmasını kapsamaktadır. Yüklenici, tarafların mutabakatıyla Şehir Ulaşım Sistemi ile entegrasyon yapılması, ulaşım sisteminde ürün ve hizmetler için bakiye yükleme/harcama ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacaktır.

2) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü

3) İhalenin Tarih ve Saati: İhale 14/01/2026 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır.

4) İhalenin Yapılacağı Yer ve Komisyon: Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre/ Manisa adresindeki, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 8. Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır.

5) İşin süresi: 45 (Kırk Beş) aydır.

6) İstekliler bu ihalede söz konusu Manisa Şehir Kartların kullanımından doğacak olan ve işin Teknik Şartnamesinde tanımlanan şekliyle oran üzerinden tekliflerini yazılı olarak sunacaktır.

7) İhale, yapılan yeterlik değerlendirme kriterleri sonucunda en yüksek puanı alan, kart kullanıcıları tarafından yapılan harcama ve gelir elde edilebilecek diğer hizmetler (Dijital cüzdan ile fatura ödeme, kart dolum ve bakiye aktarımı, üye işyeri programlar, teşvik vb.) üzerinden yapılacak tahsilattan en yüksek kâr oranını teklif edene ihale edilecektir. Söz konusu kâr payı idareye aylık olarak hesaplanıp ödenecektir.

8) İstekli firma en az 1 (bir) Büyükşehir Belediyesinde mobil cüzdan, şehir kartı ve sosyal yardım yükleme, birebir üye işyeri anlaşması ile Sosyal Yardım Kart altyapısı ve işletme işini yönetme ve gerçekleştirme kapsamında benzer projeleri hayata geçirmiş olmalıdır.

9) İhalenin tahmin edilen bedeli: 27.225.000,00 TL. (Yirmi yedi milyon iki yüz yirmi beş bin Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.

10) Geçici Teminat Bedeli: Tahmin edilen bedelin %3’ü (yüzde üç) oranında olup 816.750,00 TL (Sekiz yüz on altı bin yedi yüz elli Türk Lirası)’dır.

11) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'nci maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını, 14/01/2026 tarihi Çarşamba günü saat 14:00'a kadar Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre/ Manisa adresindeki, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 8. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir.

12) Şartname ve ekleri 1.500,00 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 (Bir) gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı- Nişancıpaşa Mh. 1200 Sk. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi No: 2 (Şehzadeler/MANİSA) adresinden görülebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.500,00 TL'nın,

İdarenin Hesap Numaraları Ziraat Bankası: TR10 0001 0019 3839 4769 4053 46

Halk Bankası: TR 27 0001 2009 5620 0007 0000 17 No’ lu IBAN hesaplarına ya da Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödenmesi zorunludur.

13) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin/belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:

a- İstekli Gerçek Kişiyse:

1- İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe.

2- Kanuni ikametgâhının olması.

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

4- Noter tasdikli imza sirküleri

5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı.

6- Nüfus cüzdanı sureti veya T.C. kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi.

7- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

8- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletine haiz tahvil.

9- Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale yılına ait).

10- 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği).

11- İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

12- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır.

13- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

14- İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını sözleşme imzalanırken idareye sunacaktır.

b- İstekli Tüzel Kişiyse:

1- İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe.

2- Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

4- İdari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

5- Noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

7-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili süresiz banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

8- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

9- 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği),

10- İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

11- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge.

12- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır.

13- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler.

14- İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını sözleşme imzalanırken idareye sunacaktır.

c- İş Ortaklığı olması durumunda gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler

1- İhaleye İş ortaklığı olarak katılacak istekliler standart formlarda bulunan (EK-3) Ortak Girişim Beyannamesini doldurup noter tasdikli olarak teklif dosyasına koymalıdır.

2- İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı kuran gerçek/tüzel kişiler, yukarıda gerçek ve tüzel kişilerden istenen evrakları teklif dosyasında ayrı ayrı koyacaktır.

14) İlanda bulunmayan hükümler için İHALE TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

15) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

16) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

17) İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (On Beş) işgünü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

18) İş bu İlan 18 maddeden ibarettir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02364183