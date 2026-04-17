Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana gelirken, 55 yaşındaki işçi Ramazan Küren toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.