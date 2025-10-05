Olay, Mutlu Mahallesi’ndeki Lalapaşa Camisi’nde 29 Eylül’de yaşandı. Cami imamı, kilidin kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, 2 erkek ve 1 kızın camiye zorla girip uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan üç kişiden S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın ardından 3 şüphelinin yakalandığı belirtilerek “Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

KAYNAR SU DÖKÜP GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Bu olayın ardından S.A.’nın ağabeyi M.A.İ.A., kardeşine şiddet uyguladı. Kız kardeşine “Özür dile, ayağıma kapan” diyerek bağıran ağabeyin, elindeki kaynar suyu S.A.’nın üzerine döktüğü ve saçından sürüklediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler sonrası polis, şüphelinin adresini tespit etti.

KENDİNE ZARAR VERDİ, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmadan önce M.A.İ.A.’nın evinde tişörtünü yakıp bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan genç, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A DEVLET KORUMASINDA

Manisa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şiddet mağduru S.A. için koruma tedbirleri başlattı. Genç kız, gece saatlerinde kurum bünyesinde koruma altına alınarak barınma, psikolojik destek ve sağlık taramasından faydalanmaya başladı.