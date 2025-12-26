MANİSA'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 24 yaşındaki Soner Kapucu'nun, 61 yaşındaki babası Mehmet Kapucu ve 8 yaşındaki akrabası Mehmet Kapucu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Demirci ilçesine bağlı Demirci-Selendi kara yolunda seyir halinde olan Soner Kapucu idaresindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 42 yaşındaki Mustafa Dülger yönetimindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Soner Kapucu ile yanındaki babası Mehmet Kapucu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Kaza sonucu yaralanan Mehmet Kapucu ile sürücü Mustafa Dülger, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kapucu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Dülger'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLEN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARMIŞ

Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınları Cüneyt Kupucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca ölen 8 yaşındaki Mehmet Kapucu'nun ise cezaevinden tahliye edilen Cüneyt Kapucu'nun oğlu olduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.