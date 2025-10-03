Manisa'da yaşandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir kişi, genç kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.

Dehşet görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

Söz konusu şahıs şu skandal ifadelerle kendisini savundu:

"Ben bacıma böyle bir şey yaptım, iyi ki de yaptım. Ona iyilik yaptım. Hata yapmadan iki kere düşünecek."