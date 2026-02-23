Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oyuncak fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanları fark eden çalışanlar, hızla tahliye işlemlerini gerçekleştirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sanayi bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak ve çevre tesislere sıçramasını önlemek amacıyla fabrikada geniş çaplı bir söndürme çalışması başlattı. Bu esnada polis ekipleri de bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sivil geçişini sınırlandırdı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.