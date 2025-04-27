Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka'ya 82-80 mağlup olduğu maçın ardından adeta isyan etti.

Karşılaşmanın sonucunu "Basketbol mücadeleyle kazanılır, adaletle taçlanır. Bu gece, sahada yalnızca rakibimizle değil, kararlarla da mücadele ettik." ifadeleri ile taraftarına duyuran Ege temsilcisi, hakem yönetimi ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

'SORU İŞARETLERİ VAR'

Manisa Basket'in yaptığı açıklamada “Sezon başından bu yana, sahada alın teri ve mücadelemizle sonuçları belirleme inancımızı koruyarak, hakem kararlarına karşı her zaman anlayışlı ve yapıcı bir tutum sergiledik. Bugüne kadar yaşanan hakem hatalarını insani zaaflar çerçevesinde değerlendirdik, hiçbir zaman kötü niyet aramadık.

Ancak, bugün oynanan Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasında yaşanan ve doğrudan maçın sonucuna etki eden hakem kararları, artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Ligin kaderinin belirlendiği bu kritik haftalarda, üst üste yapılan ciddi hakem hataları yalnızca maçın değil, sezonumuzun ve kulübümüzün geleceğinin de kaderini etkilemektedir.

Bu noktada özellikle dikkat çekmek isteriz ki, bugün ciddi hatalar yapan hakemin, önümüzdeki hafta düşme hattını yakından ilgilendiren bir maçı yönetecek olması, soru işaretlerine sebep olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Manisa Basket olarak, tüm camiamız ve emek veren sporcularımız adına, hakkaniyetin ve adaletin sahada tecelli etmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz, ilgili tüm kurulları sorumluluk almaya ve gerekli tedbirleri ivedilikle hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Manisa şehrinin ve Manisa Basket Takımı’nın emeğini hiçe sayacak hiçbir uygulamanın karşısında sessiz kalmayacağımızı, tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”