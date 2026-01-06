Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Alaşehir İlçe Koordinatörü olarak görev yapan Hasan Eraybat, aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Eraybat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu duyurdu.

Paylaşımında Haziran 2025'te hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Eraybat'ın fotoğrafını paylaşan Dutlulu şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, kıymetli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Eraybat'ın cenazesinin defniyle ilgili bilgilerin ailesi tarafından netleştirileceği öğrenildi.