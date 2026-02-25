Open Stage Moda Günleri’nin 16-17-18 Şubat’ta Fişekhane’de bu kez 6.’sı gerçekleştirildi. Ünlü manken Eylem Aytaş defilede bir adım bile atamadı. Altaş'ın o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Eylem Aytaş son çareyi ayakkabıları çıkartmakta buldu ve defileyi ayakkabıları eline alarak sonlandırdı. O anları Müge Dağıstanlı paylaştı. YORUM YAĞDI Aytaş'ın o anlarına; 'izlerken bileklerim burkuldu', 'Heyecandan yürümeyi unutmuş', 'Ay gülmemeliyim', 'Provalarda giymeden mi yürümüş' gibi yorumlar yapıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.