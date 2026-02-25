Open Stage Moda Günleri’nin 16-17-18 Şubat’ta Fişekhane’de bu kez 6.’sı gerçekleştirildi. Ünlü manken Eylem Aytaş defilede bir adım bile atamadı. Altaş'ın o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Eylem Aytaş son çareyi ayakkabıları çıkartmakta buldu ve defileyi ayakkabıları eline alarak sonlandırdı. O anları Müge Dağıstanlı paylaştı.
YORUM YAĞDI
Aytaş'ın o anlarına; 'izlerken bileklerim burkuldu', 'Heyecandan yürümeyi unutmuş', 'Ay gülmemeliyim', 'Provalarda giymeden mi yürümüş' gibi yorumlar yapıldı.