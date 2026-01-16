İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "özel jet" iddiaları, belgelerle çürütüldü. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları üzerinden İBB yönetimiyle ilişkilendirilmek istenen uçağın mülkiyet zinciri, iddiaların merkezindeki isimleri tamamen boşa çıkardı.

İddiaların Odağındaki "TC-VED" Kuyruk Kodlu Gerçek

Günlerdir manşetleri süsleyen iddialar, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın savcılık ifadelerine dayandırılmıştı. İfadelerde geçen; lüks jette düzenlenen partiler ve uyuşturucu trafiği iddiaları, belirli medya organları tarafından çarpıtılarak uçağın İmamoğlu’na ait olduğu şeklinde servis edildi. Haberlerde uçağın görselleri paylaşılırken, mülkiyet bilgilerinin üzerinin örtülmesi ise dikkat çekti.

"Koyu Reisçiyim, CHP’ye Uçak Vermem"

Gazeteci Tolga Balcı’nın ulaştığı detaylara göre, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin gerçek sahibi, Ziver Holding’e bağlı Ziver Air şirketi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ise 2022 yılında AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Veysel Demirci.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Demirci, iddiaları sert bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Uçağı Türk Hava Yolları’ndan satın aldım; daha önce hükümet yetkilileri tarafından kullanılıyordu. Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim, ona uçak tahsis etmedim. Ben koyu bir Reisçiyim, beni herkes tanır. CHP’ye uçak vermem, benim bu konudaki hassasiyetimi bilirler."

Milyarlık İhaleler ve Siyasi Bağlantılar

Uçağın sahibi Veysel Demirci’nin yönetimindeki Ziver İnşaat, kamu ihalelerindeki başarısıyla da ön planda. EKAP verilerine göre şirket, son 11 yıl içerisinde kamu kurumlarından toplam bedeli 5 milyar 595 milyon TL’yi bulan 53 ayrı ihale aldı. Bu ihaleler arasında Konya Millet Bahçesi ve DSİ’nin dev projeleri de yer alıyor.

Jetin Yolculuğu: THY'den Ziver Air'e, Oradan Güven Air'e

Belgeler, uçağın mülkiyet değişimini de gün yüzüne çıkardı:

Mayıs 2022: Veysel Demirci uçağı Türk Hava Yolları'ndan satın aldı.

Haziran 2022: Mülkiyet resmi olarak Ziver Air'e geçti.

Eylül 2024: Jet, AKP’ye yakın bir diğer iş insanı Gürkan Dölekli’nin sahibi olduğu Güven Air’e satıldı.

İddiaya konu olan Ekim 2022 tarihli uçuşlar esnasında da uçağın mülkiyetinin Ekrem İmamoğlu veya İBB ile hiçbir bağının bulunmadığı, resmi kayıtlarla tescillenmiş oldu.