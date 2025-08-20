İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Fatih Altaylı Silivri Cezaevi’nde avukatları aracılığıyla röportaj yaptı. Altaylı’nın İmamoğlu’na yönelttiği sorular ve cevaplar özetle şöyle:

CHP’nin mitingleri

Demokrasiyi savunan yurttaşlarımız çoğunluk olduğunu en çok bu mitinglerde hissediyor ve bu da büyük bir özgüvene sebep oluyor.

Operasyonlar

Koltuklarını kaybetmemek için yargıyı millet iradesine karşı sopa olarak kullanıyorlar.

Belediye başkanlarının tutuklanması

Bana da diğer belediye başkanı yol arkadaşlarıma da iktidar yürüyüşümüzün bedelini ödetmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı erken miydi

Adaylık sürecine hiç girmeseydik de belki birkaç ay gecikmeli olarak bu süreçler yine yaşanacaktı.

Murat Çalık

Derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bu bir yargılama değil, düşman hukukudur.

Aday olabilecek mi

Milletin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyecekler. Benim derdim ne yapıp edip Cumhurbaşkanı olmak değildir. Bize bu görevi millet verdi. Benim derdim görevimi başarıyla gerçekleştirmek.

Mansur Yavaş’ın adaylığı

Milletimizin iradesi 15.5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımızı belirledi ve bana bir görev verdi. Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da ben de milletimize karşı sorumluyuz. Biz bu ortak akıl ve sarsılmaz hedefimiz doğrultusunda birbirine sıkıca sarılmış iki yol arkadaşıyız. Hedefimiz aynıdır. Gerisi teferruattır.

AKP’nin anayasa ısrarı

Anayasada yaptıkları değişikliklere bakınca yapabilecekleri hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Değişikleri net anlatsınlar.

Bunun adı hırsızlıktır

Diploma iptali

Bunun adı hırsızlıktır. Alın terimle, hakkımla aldığım diplomayı Cumhurbaşkanı adayı olduğum için geri almaya çalışıyorlar.

Davanın TRT’de yayınlanması

TRT’den canlı yayınlansın talebimizden bir adım geri atmıyoruz. Talepte de belirttiğimiz gibi davanın tümü canlı olarak yayınlanmalı.

DEM Parti o ittifaka katılmaz

Demirtaş ve Kavala

İkisi de ülkemiz için önemli isimler. Dışarıda olmaları adaletin gereği olacaktır.

DEM, Cumhur’a katılır mı

Hiç ihtimal vermiyorum. Tutuklu İmamoğlu’nun hapisteki sağlığı Çok iyiyim. En büyük gücüm annelerin, çocukların, ninelerin, dedelerin, herkesin, milyonların duaları.