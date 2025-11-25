Cem YILDIRIM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında açılan konser soruşturması için İçişleri Bakanlığı’nın verdiği izin konusunda itirazda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların “Görevi kötüye kullanma” ve “Denetim görevini ihmal” olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti ve Bakanlık da soruşturma izni vermişti. Ayrıca ABB yetkililerince gösteri ve ürüyüş yapanlara battaniye ve çorba dağıtımı için araç gönderilmesine yönelik de soruşturma açılmıştı.

Yavaş konserlerle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin defalarca inceleme yaptığını ve kamu zararı tespit edilmediğini belirtti. Ancak savcılık incelemesinde 32 konser nedeniyle 154 milyon 453 bin liralık zarar oluştuğu öne sürülmüş ve Yavaş hakkında soruşturma izni istenmişti.

14 ŞÜPHELİ

Konser soruşturmasında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, “Görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma” suçundan gözaltına alınmış şüphelilerden 5’i tutuklanmıştı.