ABB Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül’de yaptığı basın toplantısında geçmiş dönemdeki tartışmalı ihaleleri yeniden gündeme taşımış, “Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi” dosyasını örnek göstermişti.

Yavaş, “Bu proje AKP İl Başkan Yardımcısının şirketine ihale edilmiş. Projeyi hazırlayan kişinin aynı firmada çalıştığı tespit edilmiş. İhaleye fesat karıştığı açıkça ortada. Altı yıldır tek bir kişi ifadeye çağrılmadı. Neden bu dosya kapalı tutuluyor?” diyerek tepkisini dile getirmişti.

2.4 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI

ABB Teftiş Kurulu dosyasına göre, Gökçek döneminde yürütülen teleferik projesinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. İhaleyi kazanan AKP İl Başkan Yardımcısı M.A.’ya ait şirket, işi yalnızca yüzde 62 oranında tamamlamasına rağmen yüzde 74,8 oranında ödeme aldı. Ayrıca, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin şirkete 28 milyon 116 bin lira tutarında iş artışı yapıldı.

Sözleşmede 240 günde tamamlanması gereken proje için yüklenici firmaya toplam 1.540 gün ek süre tanındı. Bu süre uzatımlarının da belediye yönetimi tarafından onaylandığı ifade edildi.

Teftiş raporunda, 2013 yılı itibarıyla 57,7 milyon dolar (yaklaşık 118 milyon TL) kamu zararı oluştuğu, güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu zararın yaklaşık 2,4 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

"GÖKÇEK'İN ONAYI ALINDI"

Dosyada ifadesine yer verilen eski Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, tüm işlemlerin dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bilgisi dahilinde yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Konuyu Belediye Başkanımıza ilettim. İvedik bağlantısının yapılması gerektiğini söyledi. Bu nedenle meclis kararının ardından iş artışını onayladım. Bütçeyi etkileyen tüm iş artışlarında Başkanın izni aranırdı.”

Teftiş raporunda da, belediye başkanının bilgisi dışında ödeme veya süre onayının mümkün olmadığı vurgulandı.

DANIŞTAY 'İMZA YOK' DİYEREK REDDETTİ

ABB yönetimi, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak Gökçek ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, dosyayı işleme koymadı.

Belediye bunun üzerine kararı Danıştay’a taşıdı. Fakat Danıştay Birinci Dairesi, Gökçek’in belgelerde doğrudan imzası bulunmadığı gerekçesiyle ABB’nin itirazını reddetti.

Bu kararla birlikte dosya, zamanaşımı süresine yaklaşmış durumda. Uzmanlara göre, belediye zararı kesinleşmesine rağmen soruşturmada bugüne dek somut bir adım atılmadı.