Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istedi.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün konuyla ilgili sorusu üzerine, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Konuyu daha detaylı inceleyeceğim" diye konuştu.

Yavaş soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini söyledi.

CHP’DEN TEPKİLER...

DENİZ YÜCEL

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor.

Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni Mansur Yavaş’a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu izin emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu izin, bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu izin, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan taviz vermeyen, halka hizmetten başka amacı olmayan Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı geri adım attıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!”

GÜL ÇİFTCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir” dedi.

Çiftci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen oluşturulmak istenen algı, Ankara’da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır.

Bu ‘siyasi kampanya’, sadece Mansur Yavaş’a değil, Ankara halkının iradesine yöneliktir. Mansur Yavaş’ın kamu yararını önceleyen duruşuna sonuna kadar sahip çıkacağız.”

MURAT EMİR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız” dedi.

Emir, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

“Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara’yı parsel parsel satanların kapısıdır.”

ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi” dedi.

Başarır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!”

GÖKAN ZEYBEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Mansur Yavaş, bir emeklinin 'bugün de kesilmedi çok şükür' dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın kapatılmış veresiye defteridir.

Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor.

Tam anlamıyla siyasi bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de tek tek bütün iftiralarınızı suratınıza çarptı. Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60,43’lük tokadı attı zaten.

O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur Başkanının yanında. Bizler onun sonuna kadar arkasındayız.

YENİ YOL PARTİSİ’NDEN TEPKİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Uzunca bir süredir olası siyasi rakiplerini yargı mekanizması ile saf dışı ettiği konuşulan iktidar, bu iddiayı doğru çıkarmak için elinden geleni arkasına koymuyor.

Kendisini İstanbul’da defalarca mağlup eden Ekrem İmamoğlu’ndan sonra sıranın en güçlü olası rakibi Mansur Yavaş‘a gelmeyeceğini düşünmek bu iktidarı tanımamak olurdu.

Siyasetçilerin rakipleri yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değil. Kendine güvenmiyorsan, millete inanmıyorsan niye siyaset yapıyorsun?

Er meydanından kaçarak siyaset yapılmaz, adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset mertçe yapılır, başkalarının omuzlarının arkasından ateş ederek de o makamlardan kalınmaz.

Eğer az biraz kendinize güveniniz varsa buyrun er meydanına, koyun sandığı; ak koyun kara koyun belli olsun.”