Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,33 puan ve yüzde 1,25 azalışla 10.586,02 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 1,10 azaldı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma izninin talep edilmesinin borsada kritik seviyeleri meydana getirebileceğini söyledi.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en fazla düşen ise yüzde 1,79 ile bilişim oldu. Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle negatif bir seyir izleniyor. Bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

MANSUR YAVAŞ BEKLENTİLERİ BORSAYI VURDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e ek yüzde 100’lük gümrük vergisi tehdidinde bulunmasıyla küresel piyasaların adeta çöktüğünü vurgulayan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın ayakta kaldı. Altınları, gümüşleri satmıyoruz. Ancak işler kızışırsa gümüş, güvenli liman gömleğini giyemeyebilir” tavsiyesini verdi.

Eryılmaz, gelecek hafta Merkez Bankası’ndan 1-1.5 puanlık faiz indirimi beklediğini söyledi. Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesini yorumlayan Eryılmaz, BIST 100’un ‘stresli’ bir haftaya gireceğini ve açılışta 10 bin 500 puanlara yaklaşabileceğini kaydetti.