ABB Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “Bu tür paylaşımlar ciddiye alınacak içerikte değildir. Siyasetteki çürümenin etkisiyle, iftira siyaseti gündelik bir araç haline getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, söz konusu iddiaların haberleştirilirken muhataplarına dahi sorulmadan servis edildiği ve bunun da kamuoyunun yanıltılmasına neden olduğu belirtildi. ABB, bu tür içeriklerin art niyetli kampanyaların parçası olduğunu vurguladı.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.''