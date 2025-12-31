İçişleri Bakanlığı Dodurga’daki imar planı değişikliklerini uygulamadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Ancak bu değişikliklerin 2015’te yapıldığı ve Melih Gökçek tarafından uygulanmadığı, daha sonra da AKP’li Başkan Mustafa Tuna tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.

Yavaş Danıştay’a sunduğu dilekçede, görev süresi boyunca kamu zararına yol açılmadığı ve geçmişte yaratılan imar rantlarının önüne geçildiğini belirtti.

Soruşturma izni verilen işlemlerin tamamının geçmiş dönemde ve CHP’nin Belediye Meclisinde azınlıkta olduğu dönemde AKP-MHP’li üyelerce alındığı da vurgulandı.