Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik başlatılan 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Yavaş'a savunma yapması için bir hafta süre verdiği öğrenildi.

OLAY

Savcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebinde bulunmuştu.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.