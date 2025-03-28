İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Melih Gökçek ile ilgili yolsuzluk dosyalarını bir kez daha gündeme getirerek, "Ankara'da 100'e yakın dosya verdim ben. Daha bugüne kadar Sayın Gökçek ifadeye dahi çağrılmadı. Dolaysıyla böyle bir ortamda hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değil. Sayın Özdağ'ın tutukluluğu 2 ayı geçti ortada iddianame yok. Bir hukuksuzluk maalesef ülkemizde hüküm sürüyor" demişti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Savcılığa gönderilen dosyalardaki toplam kamu zararının 3 milyar TL olduğu öğrenildi.

Savcılığa bildirilen ve Gökçek döneminde kamu kaynaklarının rant amaçlı kullanıldığı şüphesi uyandıran bazı işlemler şöyle sıralandı:

OSMANLISPOR'A 1YILDA 2 MİLYON TL

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin, 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi. Özelleştirmeden sonra da şirkete belediye bütçesinden milyonlarca lira aktarıldığı belirlendi.

• Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandı.

MOLDOVALI MANUEL TERAPİST BAŞKANLIK KONUTUNDA GÖREVLENDİRİLMİŞ

Haberde ayrıca, Belediye iştiraki Anket A.Ş’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiğinin belgelendiği öne sürülürken; Aylık 3 bin 800 TL maaşla çalışan Ana A'nın, Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildiği kaydedildi.

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.

SADECE 1 İHALEDEN 576 MİLYON LİRA ZARAR

• ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.

• Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para alakasız başka işler için kullanıldı.