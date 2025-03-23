Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün Saraçhane'ye gelmiş, bir de konuşma yapmıştı.
'PAÇAVRALAR SALLANDI, PAMUK ŞEKER VERİLDİ'
Şırnak'taki Nevruz kutlamalarındaki görüntüleri hatırlatan Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise, X hesabından Yavaş'ın bu sözlerini alıntılayarak 'FAŞO' yazdı.
March 23, 2025