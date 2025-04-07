Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşme imzasının ardından kısa süre içinde sahada çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Yavaş, Ankara’daki metro projelerinde yalnızca bu hatla sınırlı kalınmadığını belirterek, yeni uzatma hatlarına dair onayların da alındığını ifade etti.

Buna göre:

• M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km),

• M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmen onaylandı.

15,5 KM METRO HATTI

Ayrıca, M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5 km) projesine ilişkin tüm resmi revizyonların tamamlandığını belirten Yavaş, projenin son onay aşamasında olduğunu aktardı.

6 MİLYARLIK BORÇ ÖDENDİ

Yavaş, önceki yönetimlerden devralınan metro borçlarına da değindi. Belediyenin omuzlarına yüklenen ve uzun yıllardır kent ekonomisini zorlayan metro kesintilerine ilişkin toplam 6 milyar liralık borcun tamamının ödendiğini açıkladı. Bu ödemenin, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk geldiği belirtildi.