ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans salonunda Ankara'da yaşanan su sıkıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yavaş, çıkan haberlere tepki göstererek, isim vermeden eski Başkan Melih Gökçek’i eleştirdi.

Dezenformasyona karşı uyarıda bulunan Yavaş, yalan bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"SU KESİNTİSİ ÇOK AZ"

Yavaş, şunları söyledi:

Yavaş şöyle devam etti:

-Bugün aslında su konusunu konuşmak için bu basın toplantısını düzenledim. Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Bu bilim insanlarının adını koyduğu şekliyle bir iklim kırılmasıdır.

-Yani eski düzenin bittiği, yeni ve çok daha sert bir doğa rejiminin başladığı bir dönemdeyiz. BM Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası bilim çevreleri açıkça söylüyor. Akdeniz Havzası Türkiye'nin içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Yağmur yağıyor ama toprağa işlemiyor, kar yağıyor ama barajları doldurmuyor.

-Buharlaşma artıyor, yeraltı suları çekiliyor ve kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu küresel tablo Elazığ'ı da, Kayseri'yi de, Malatya'yı da yurdun çeşitli yerlerini vuruyor ve Ankara'yı da vuruyor.

-Bugün Ankara tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşıyor. Bunu tahminle değil rakamlarla söylüyoruz. Bakın nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor.

-1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü, 2008'de 45 metreküptü, 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü. Yani Ankara su açısından yarıdan fazla fakirleşmiştir.

-Bir yanda 6 milyona yaklaşan bir şehir öte yanda her geçen yıl daha az gelen su. Az önce ekrandaki baraj görüntüleri işte bu gerçeğin fotoğrafıdır. Geçen yıl bu noktaların tamamında su vardı. Bu tablo iklim krizinin Ankara'ya düşen payıdır.

-Bizim görevimiz şudur: Bu gerçeği gizlemek değil, bu gerçeğe rağmen Ankara'yı ayakta tutmaktır. Bugün burada izleyenlere korku salmak için anlatmıyorum bunları. Ankara'nın 200 günlük suyu var demiştim, 200 dediğinizde göz açıp kapatıncaya kadar geçer.

-Bu süreçte ciddi miktarda tasarruf ettik. Şimdi zaman zaman siyasiler var olan suyun musluklara ulaştırılamadığı gibi saçma sapan konuşmalar yapıyorlar. Dezenformasyon yapıyorlar.

-Şu anda suyumuz, barajlardan şehre gelecek suyun su alma yapısının altında. Su neden verilemiyor deyince meşhur bir balık fıkrası vardır. Askere gelmiş komutan sormuş 'Niye savaşı kaybettiniz? Anlat bakayım' demiş. 'Bir barut bitti.' Komiser demiş ki 'Gerisini saymana gerek yok.' Su yok.

-Sizin 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja Gerede projesinden damla gelmiyor. Su yok. Olay bu kadar basit. Bunu da mazeret üretmeden bir yönetici olarak şehre nasıl, ne şekilde su vereceğimizin tedbirlerini alıp projelerini yapıyoruz.

-Bu mecralarda özellikle her gün 'Kuraklık Türkiye'yi vurdu' diye haber servisi yapan Anadolu Ajansı, Ankara olunca enteresan bir tablo çiziyor. 'Şehir susuz kaldı. Evlerde su yok. Ankara çöktü.' Bakın 'Sıcak kar kuraklığı nedeniyle su kaynakları yeterince beslenemiyor' diye haber yapıyor Anadolu Ajansı. Habertürk 'Acil önlem alınmazsa su krizi ilk olarak tarımı ardından büyükşehirlerdeki yaşamı vuracak' diye yazıyor. Yani ortam, kuraklık, iklim krizi ortada.

-Hatta kameraları alıyorlar, mahalle mahalle bina bina gezerek, sanki bu şehirde hayat durmuş gibi bir algı üretiliyor. Bugün sabah belediyeye gelirken TGRT Haber'de 'CHP'li belediyelerde su kesintileri yaşanıyormuş. Bunun için de bidon fiyatları artmış' diye haber yapılmış.

-Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla Elazığ Belediyesi'nde su yok. Konya'da sıkıntı var. Bütün Türkiye'de bütün belediyelerde su sıkıntısı var.

-Amaç şu 'CHP'li belediyeler şehri susuz bıraktı' demek. Ve bunun gibi dezenformasyon politikalarına devam ediyorlar. 31 Mart'tan sonra yeni seçilen belediye başkanlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda bir yıl sonra yapılan anketlerde başarı oranının yüzde 58 çıkmıştı. Bu ne demektir?

-Yüzde 58 deyince en erken yapılacak seçimde iktidarın değişmesi demektir. O zaman ne yapılması lazım? CHP'li belediyelerin bir defa puanlarının düşürülmesi lazım.

-Operasyonlar başladı bildiğiniz gibi. Dezenformasyon başladı. 'Silkeleyin bunları' gibi yeni seçilen belediye başkanlarımızı eskiden aldıkları sigorta, vergi borçları yüzünden hacizlere uğramaya başladı.

-Başarılı CHP'li belediyelere karşı bir operasyon var ve bu maalesef İletişim Başkanlığı'ndan başlamak üzere verilen talimatla, baktığınız zaman yazarların birçoğu da aynı konuya değinerek hiçbirisi ASKİ'den, Büyükşehirden bilgi almadan rastgele bilgilerle ezbere konuşarak bu dezenformasyona katkıda bulunuyor.

MELİH GÖKÇEK'İ ELEŞTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Melih Gökçek’i isim vermeden eleştiren Yavaş, bazı siyasilerin konuyu polemik haline getirdiğini belirterek, “Ankara halkının karşısına çıkacak olmayanlar konuşuyor. Kadı defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş” dedi.

"O, televizyonlarda bağıra bağıra konuşan, ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor" diyen Yavaş, "Hiç su tasarrufu yapmamış. Su tasarrufunu hep beraber yapacağız. Bu problem, bütün toplumun problemi hâline geldi. O bağıran, tweet atan siyasi, baktık evinde tam 37 ton kullanıyor aylık. Bir ton dahi tasarruf etmemiş. Muhtemelen bahçesini suluyor" ifadelerini kullandı.