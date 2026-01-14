Art arda gelen eleştiriler sonrası ilk kez kamera karşısına geçti. Mansur Yavaş başkentteki su sıkıntısı için helallik istedi ve neden olarak kuraklığa işaret etti. Uyarılarımıza taleplerimize cevap gelmedi dedi.

"- Ankara'da şu anda su problemi yok. Sıkıntı yaşayan tüm hemşerilerimizden özür diliyoruz. Barajlarımız yeterli olmadığı halde bunu önemsemeyen DSİ adına da özür diliyorum. Ana bir kuraklık vardır. Neden kabul etmiyorsunuz DSİ olarak. Sayın Cumhurbaşkanı bile genelge çıkarttı. Gerede'den Çamlıca'ya gelen yıllık su miktarı ortada.

- Haziran'da uyarmışız Ankara'nın suyu bitecek dedik resmi cevap verilmedi. CHP'li belediyeler şehri susuz bıraktı demek."

GÖKÇEK'İN EVİNDE 37 TON SU MU KULLANILIYOR?

Mansur Yavaş isim vermeden eleştiri oklarını Melih Gökçek'e çevirdi. Gökçek'in bir ayda evinde 37 ton su kullandığını söyledi.

"Normal bir aile yüzde 85'i ,15 tonun altında kullanıyor o bağıran siyasi evinde 37 ton kullanıyor. Bir ton bile tasarruf etmemiş."

Bir ayda 37 ton su kullanımı da bir ailenin aylık ortalama su tüketiminin bir buçuk katı demek.