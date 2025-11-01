DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli'yi buluşturan düğün Ankara'da gerçekleştirildi.
Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Sayın Naz Öztürk’ün oğlu Youtuber Canberk Öztürk hayatını Frederika Kiki Rutten ile birleştirdi.
OdaTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim’de gerçekleşen nikah törenine ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkan Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP Mardin Milletvekili Muhammed Atak, Doğru Yol Partisi Başkanı Cenk Küpeli katıldı.