Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonuna işaret ederek siyasi kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını kapattı. “Bu benim son dönemim,” diyen Yavaş, hem Ankara’da hem de Polatlı’da kalıcı hizmetler sunarak görevi devretmeyi planladığını belirtti.

“Vedalaşmaya geleceğiz” mesajı dikkat çekti

Polatlı'da konuşan Mansur Yavaş, halka hizmetin önceliği olduğunu vurgulayarak, "Görev süremiz bitince tekrar buraya vedalaşmaya ve helalleşmeye geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, hem siyaset gündeminde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İkinci dönem vurgusu: Hizmet odaklı veda

Yavaş, ikinci döneminin sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakacağını net bir şekilde ifade etti. Ankara genelinde ve ilçelerinde yürüttüğü projelerin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Yavaş, hedefinin kalıcı ve iz bırakan hizmetler olduğunu dile getirdi.

Siyasi gündemde yeni sayfa

Bu açıklama, 2024 yerel seçimleri sonrası bir kez daha seçilen Yavaş’ın bir daha aday olmayacağını ilan etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Siyasi kulislerde Mansur Yavaş’ın bu kararı, hem Ankara siyaseti hem de ulusal düzeyde yeni denklemleri beraberinde getirebilir.