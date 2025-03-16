Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Ankara Güdül'de vatandaşlarla iftar programına katıldı.

'ANKARA'DAN ÇIK, CUMHURBAŞKANI OL'

İftar sonrası bir vatandaş Yavaş'ın önüne keserek, "2 Karadenizli çıktı sen de Ankara’dan çık Cumhurbaşkanı ol kurban olayım. Her yer çıktı. Allah'a emanet ol" dedi.

'İNŞALLAH, DUA EDİN'

Yaşlı kadının çıkışı karşısında gülen Yavaş, "İnşallah, sizler dua edin" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Ankara'da ortak açıklama yapmıştı.

Yavaş, "Kimse kimsenin yedeği olmaz. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur... Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak" derken;

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır.