CHP'nin büyükşehir belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mersin'de yapılıyor.

Belediyelerin 2025 yılı hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıda, 2026 yılına yönelik belediyelerin hazırlık çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla başlayan süreç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanması, kayyım uygulamaları, devam eden soruşturmalar, mali ve idari baskılar altında çalışma koşulları, kuraklıkla mücadele, küresel ve ulusal siyasetin ülkeye etkileri, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ve SGK borçları da ele alınacak.

Toplantıya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

-Belediyelerimizle ilgili müthiş bir dezenformasyon başladı, sosyal medyada da başladılar. Birtek sebebi var bugün iktidar değiştirecek en büyük güç büyükşehirler başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları ve onların yaptıkları hizmetler.

-Dolayısıyla bu operasyonların devam edeceği belli. Ancak biz de hizmetten geri durmayacağız.

-Şu anda tutuklanan belediye başkanlarımızın yerine vekil olarak devam edenler de geldiler. Hep beraber burada yaptığımız faaliyetlerin paylaşımını yapıp biz bütün ülke çapında bizi güvenip seçen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

-Bunun için de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bunu daha önceki dönemde de yapıyorduk. Çok faydası vardı. Bugün de birincisini yapıyoruz.

-Bu malum olaylar nedeniyle şimdiye kadar yapamamışlar ama bundan sonra sanıyorum hemen hemen her ay tekrar bir araya geleceğiz."

-Açılış konuşmalarının ardından başkanların belediyelerindeki çalışmalara ilişkin sunumları, örnek proje anlatımları ve deneyim aktarımıyla devam edecek. Topantının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.