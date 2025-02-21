Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ziyareti paylaştı ve "Kutlu Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu’nu genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Yavaş, Halaçoğlu’na gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Kutlu Parti'nin çalışmalarına başarılar diledi. Bu ziyaret, Yavaş'ın farklı siyasi partilere yönelik gösterdiği yakınlık ve dayanışmanın bir başka örneği olarak kayda geçti.