CHP partisinin 70’nci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini Kilis’te yaptı. Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

*Maalesef bugünkü iktidar daha seçim olmadan iktidardan belediye başkanı seçmezseniz destek alamazsınız demişti. Ankara'da 2019 yılında seçilmeden önce halka büyük korku salmışlardı 'belediyeyi teröristler yönetecek, sosyal yardımları kesecekler' diye.

*Ama Ankara halkı seçti, 25 yıl sonra bir değişiklik yaptı ve bu değişiklikten sonra çok memnun kaldı ki Türkiye rekoru kırarak yüzde 60'ın üzerinde bir oyla beni tekrar göreve getirdi.

"ET VE SÜT KURUMU, DIŞARIDAN ET İTHAL EDİYOR"

*Yani halk iktidara 'Sizler bizi korkutamazsınız. Bir değişiklik yaptık memnun kaldık ve işte o değişikliği şimdi iktidarda yapmak durumundayız' dedi. 'Biz gidersek maaş alamazsınız, biz gidersek ekonomi batar' diyerek halkı korkutuyorlar. Ekonomi bozuldu, asayış bozuldu. Artık iktidarın değişme zamanı gelmiştir.

*Bizler tekrar seçildikten sonra bütün belediye başkanları olarak genel merkezimiz bir memnuniyet anketi yaptı. Bir yılın sonunda yapılan memnuniyet anketinde özellikle yeni seçilen bütün belediyelerimizde başarı sevgi ve ortalama yüzde 58 memnuniyet vardı. Eğer bu şekilde devam ederse mutlaka iktidarın değişmesi sonucunu doğuracak. Dolayısıyla bir şeyler yapılması lazımdı ve CHP'li belediyelerin tamamına operasyonlar başladı.

*Onlar sütten çıkma ak kaşık CHP'li herkes suçlu var mı böyle bir şey. Daha bugün sabah okuduk ki Et ve Süt Kurumu, iktidarın Türkiye'de hayvancılığı bitirdiği yetmemiş gibi dışarıdan et ithal ediyor.

*Bir bakıyorsunuz dışarıda kendi ortak olduğu firmadan ithal ediyor. Bakalım ne yapacaklar, Bakalım tutuklayacaklar mı? Türk parasının üzerinde imzası olan insan tutuklu.

"VARSA YOKSA CHP'Lİ BELEDİYELER SUÇLU”

*Ama bunların hiçbirini kendi üstlerine kondurmuyorlar varsa yoksa CHP'li belediyeler suçlu. Bakın açık yüreklilikle şunu söylüyoruz; bizim dokunulmazlığımız yok yargılayabilirsiniz bizi, yargılayın.

*Zaten öyle şeyler yapıyoruz ki kendi dönemimiz demeden en ufak bir suç işleyen varsa mutlaka kendimiz savcılığa gönderiyoruz. Korkmuyoruz ancak adalet istiyoruz. Adaletli yargılama istiyoruz, canlı yayında yayınlayın ki kim suçlu, kim iftira atıyor bunu bütün millet görsün. Çünkü bütün mahkeme kararlarının üzerinde şu yazar 'Türk milleti adına' hüküm veriyor. Madem Türk milleti adına hüküm veriliyor, verilecek hükmü herkes görmeli ve verilecek hükümden tatmin olmalıdır.

*Böyle olmadığı sürece bakıyorsunuz ki Sayın imamoğlu'nun Twitter adresi yasaklanıyor. Dün yayımlanan iddianameye karşı tezleri savunmak için başka bir site açılmış, onu da yasakladılar. Yani bu ülkede iddia etmek, suçlamak, peşin mahkum etmek serbest ama kişinin kendini savunması yasak.

*Bu adalet mi Allah aşkına? Başından beri yanlış başladı. Her şeyden önce masumiyet ilkesi var, tutuklu yargılanma ilkesi var ama bunların hepsi çürüdü.

"ÖNCE GÖKÇEK AİLESİNDEN BAŞLAYIN"

*İşine gelen anında tutuklanıyor ve her gün televizyonlarda görüyorsunuz peşinen mahkum ediliyor. Bakın yargılama esnasında belediye başkanlarımızın ifadesini aldılar, avukatları daha onu başkasıyla paylaşmadan sosyal medyadan WhatsApp'tan herkes bunu gördü.

*Yine aynı şekilde iddianame ortaya çıkmadan televizyonda birçok yorumcu, iddianamenin sayfasına kadar açıkladı. Hani yargılamanın hazırlık soruşturmasının gizliliği vardı ne oldu? Bunların hepsi ortadan kalktı ve sürekli şekilde suçlamaya başladılar.

*Böyle adalet olmaz, adalet olacaksa öncelikle Türkiye'de yolsuzluğun kralını yapan bir aile var, Gökçek ailesi var onlardan başlayın. Onların altında 600 milyon liralık villa var ama bir gün çalışmamış, bir gün vergi vermemiş 600 milyon liralık villa yaptırıyor ve toplumla alay ediyor, '400 milyona istediğinize vereyim' diyor.

*Yargılanmayacağından emin ama gün gelecek sülalece yargılanacaklar. Adaletten hiç kimse kaçamayacak. Bunun adı asla intikam değil. Bizler suç işleyen herkesin cezasının çekmesini istiyoruz ancak adaletli olmak, devletin en büyük görevlerinden biri olması lazım.

"KARŞILIĞINI SANDIKTA ÇOK BÜYÜK BİR ŞEKİLDE YENİLEREK ALIRSINIZ"

*Anayasa ile bir yetki veriyoruz ve diyoruz ki 'size devleti yönetme hakkı veriyoruz, size o makamları veriyoruz, sizlerin yaptığı masrafları ödüyoruz, maaşlarınızı ödüyoruz ve karşılığında da bize ülkemizin sınırlarını koyun ve güvenliğimizi sağlayın, aynı şekilde canımızı malımızı koruyun, çocuklarımıza güzel bir eğitim imkanı verin, sağlığımız bozulursa sağlığımızı düzeltin' diyoruz maalesef iktidar bunların hepsini bozdu.

*Eğer yargılanacaksak adalet karşısında herkes eşit olsun diye bu görevler size verildi eğer bundan saparsanız, adaletli davranmazsanız inşallah en kısa zamanda bu iftiraların karşılığını sandıkta çok büyük bir şekilde yenilerek alırsınız.

"HİÇBİRİSİ İFADEYE DAHİ ÇAĞRILMIYOR”

*Özellikle CHP’li belediyelere, muhalif belediyeleri engellemeler devam ediyor. Birçoğuna parti değiştirtiliyor. Ama kendi belediyelerine geldiğinde söylediğimiz gibi çarşaf çarşaf yolsuzluk olmasına rağmen bunların hiçbirisi ifadeye dahi çağrılmıyor. Bir imaj vermek istiyorlar 'bunlar hep böyle' demek istiyorlar ama Türk milleti gayet iyi biliyor kim suçlu, kim suçsuz.

*İşte belediye başkanımız burada koç gibi hizmet ediyor, almış Kilis halkını arkasına hizmet etmeye çalışıyor. Eğer bu oyları artıracaksa karalamak mı lazım. Böyle adalet mi olur buna isyan ediyoruz ve canlı yayınlanmasını istiyoruz. Görsün, Türk milleti görsün varsa da suç işleyen onu da görsün.

*En son yaptığım bir şeyi anlatayım ben size. Sosyal medyadan yazıp duruyorlar, sürekli iftira atıyorlar. Bizim bir şirketimiz var ve şirketimizden bahsediyorlar. Cumhuriyet Savcılığına yazdım, 'benim şirketim hakkımda bu adamlar bazı iddialarda bulunuyorlar.

*Bunları çağırın varsa bilgileri alın gereğini yapın ve bizim adamlarımızı cezalandırın. Eğer yoksa da bu iddiayı atan insanları cezalandırın' diye. Yeter artık dedik çünkü suçluyor suçluyor suçluyor ama karşılığında maalesef adalet yok, ifadesi alınan dahi yok.

“TOPLUMA ADALETLİ ŞEKİLDE DAVRANACAK YENİ BİR İKTİDAR”

*Burada da Sayın başkanımız tohum dağıtıyor. Bizler seçildiğimizde paket paket sosyal yardım dağıtılırdı. Bunların hepsi bitti. Bir elin verdiğini öbür el görmeden desteklerimiz devam ediyor, 210 bin aileye.

*Aynı zamanda emeklilere 14-15 bin lira maaş verince iktidar, 'bizim görevimiz değil' deyip onları o yaşlı halleriyle evlerinde mahrum kalmalarına izin veremedik. Şu anda ben düzenli olarak Ankara'da 80 bin emekliye kendi çapımda maaş ödüyorum, doğalgazlarını ödüyorum. Her ay kendilerine birer kilo et parası veriyorum insanca yaşasınlar, başkasının ellerine bakamasınlar diye.

*Destek alan ailelerin çocukları okullara ücretsiz gidiyor. Kantin desteğimiz var, servis desteğimiz var. Şimdiye kadar görmedikleri destekleri aldılar. Yine aynı şekilde Ankara'da bizim 3 belediyemiz vardı, taşralardan oy alamamıştık. Ama hiç birini birbirinden ayırmadık ve eşit hizmet götürdük. Özellikle Ankara'da da kırsal alandakilere mazot ve tohum desteği verdik. Bir baktılar ki belediye değişmiş ama belediyenin faaliyetleri de değişmiş ve farklı bir belediyecilik anlayışı, halkçı belediyecilik anlayışı ortaya çıkmış. Çok memnun kaldılar ve 3 olan belediye sayımız tam 16'ya çıktı. Bir de bağımsız belediye var yani neredeyse iktidarın belediyesi kalmadı.

*Hala iftiralarla aynı şekilde karalamaya da devam ediyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Ben diyorum ki son olarak iddianame açıklandığına göre delilleri topladınız ve bir an evvel tüm belediye başkanlarımızı serbest bırakın, tutuksuz yargılayın, canlı yayında yargılayın diyoruz. Topluma adaletli şekilde davranacak yeni bir iktidar müjdesi vererek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum nokta güzel günlerde görüşmek üzere.