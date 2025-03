Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda gençlere hitap eden Mansur Yavaş, “Ramazan ayına başlıyoruz. Gençlerle birlikte başlayalım dedik. Ramazan boyunca iftarlarımız olacak. Bu vesile ile sevgili Ankaralılar ile buluşmuş oluyoruz ama ilk buluşmamız gençlerle oldu. Aileleriniz her türlü fedakarlığı yaparak sizleri okumaya gönderdi. İyi ki de Ankara geldiniz, 'Üniversite Ankara'da okunur' diyerek sizlerin daha iyi eğitim alması için her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabi akademilerimiz, kütüphanelerimiz var. Ramazan ayında akşamları yemek yiyebileceğiniz yerlerimiz var. Paket dağıtımı yapacağımız alanlar var. Sizleri hiçbir şeyden mahrum etmeden hem Ramazan ayını rahatça geçirmenizi, hem de eğitim hayatınız boyunca güzel anılar biriktirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

'ÇAĞRININ SONUCU GÖRMEMİZ GEREKİYOR BİR CEVAP VERMEMİZ İÇİN'

Program sonunda gazetecilerin sorularını dyanıtlayan Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen, "Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, “Çağrının sonucu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha öncede bunlar denendi ve başarısız oldu. Daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şartı koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada" şeklinde cevap verdi.

'BEN KİŞİSEL OLARAK TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUM'

Konu hakkında düşüncelerini paylaşmak için erken olduğunu belirten Yavaş, “Ayrıca topu kongreye atmış. Kongreye 'toplanın bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce çözüm yolunun meclis olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben kişisel olarak temkinli yaklaşıyorum. Bunundan sebebini söylemek gerekirse, bugün sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki 'Sayın cumhurbaşkanının da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır' diyor. Ben açıkça kamuoyuna anayasada bir değişik olacaksa izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM kararı verecektir. Bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrı ile her şeyin biteceğine dair iyimserliğe kapılamıyoruz çünkü daha önce başarısız olan çağrılar oldu. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Kim ne istiyor belli olduktan sonra kamuoyu ile düşüncelerimizi paylaşabiliriz” dedi.