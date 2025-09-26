Başvuru, Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Başsavcılık makamına teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına başvuruyu yapan Avukat Büşra Çaycı Erbil, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Temennimiz adil ve eşit bir yargılanma sürecinin tüm taraflar için işletilmesidir" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA DOSYA VAR

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 24 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının ardından gelen bu yeni hamle, Gökçek dönemine ait tartışmalı işlemleri yeniden yargı gündemine taşıyor. Başvuru dosyasında; Gökçek’in imzası bulunmasına rağmen dikkate alınmadan takipsizlikle sonuçlanan çok sayıda dosya yer alıyor.

Dosyalar arasında özellikle şu başlıklar dikkat çekiyor:

Hafriyat izin ve uygulamalarında usulsüzlük, hava aracı alımı ve uçuş okulu kurulumu, BELBETON’un özelleştirilme süreci.

ABB, bu süreçlerde kamu zararına yol açıldığını, ancak önceki soruşturmalarda etkili bir yargı sürecinin işletilmediğini savunuyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’nın, “kanun yararına bozma” yetkisini kullanarak dosyaları yeniden değerlendirmek üzere Yargıtay’a göndermesi bekleniyor. Bakanlık, başvuruyu uygun bulursa, daha önce kesinleşmiş olan takipsizlik kararları Yargıtay denetimine açılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Söz konusu dosyaların hukuki sürece taşınması, geçmiş dönem uygulamalarının yargı yoluyla yeniden değerlendirilmesini mümkün kılabilir.

Melih Gökçek cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.