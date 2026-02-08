Bir süredir AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Özarslan'ın istifasının ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve Meclis üyeleri Cihan Ayhan ile Azra Ceylan Öztürk de istifa ettiklerini, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

CHP kanadından peş peşe açıklamalar gelirken tepkisi merakla beklenen Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş "Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar" dedi.

'SİYASİ TERCİH DEĞİL, SAYGISIZLIKTIR'

"Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir" diyen Mansur Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.

Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz.

Unutulmamalıdır ki; Yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

ŞAHİN, ÖZARSLAN'I TAKİPTEN ÇIKTI

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den de Mesut Özarslan'a tepki geldi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa eden Mesut Özarslan’ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

Şahin, yaptığı açıklamada da Özarslan’ın istifasını Özel’in tutumuna bağlamasını "istifaya kılıf hazırlamak" olarak değerlendirdi.

Belediye başkanlarının bu görevlere, başta Genel Başkan olmak üzere CHP’nin yetkili organlarının takdiriyle geldiklerini hatırlatan Şahin, Özgür Özel'e yönelik sözlü saldırı ve hakaretleri de şiddetle kınadığını ifade etti.