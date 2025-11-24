Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin hamle yaptı.
Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "konser" harcamalarına ilişkin talep ettiği; İçişleri Bakanlığı'nın da izin verdiği soruşturmaya itirazda bulundu.
Yavaş'ın, soruşturma iznine itiraz dilekçesinin Danıştay'a iletmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sunduğu öğrenildi.
'ÇORBA' SORUTURMASI DA BAŞLATILMIŞTI
Bu arada yürütülen soruşturma kapsamında Yavaş hakkındaki soruşturmaya Ankara'nın 13 ayrı noktasında vatandaşlara ücretsiz çorba ikram etmesi de dahil edilmişti.
Özellikle hastane önleri ve üniversite yakınlarındaki 13 ayrı bölgede ücretsiz dağıtılan çorbaların soruşturma konusu yapıldığı belirtilmişti.
Mansur Yavaş hakkında Çankırı ve Karabük mitinglerinde belediye personeli görevlendirdiği iddiasıyla da inceleme başlatıldığı ifade edilmişti.
