CHP'li belediyelere yönelik cumartesi sabahı gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 5 isim tutuklandı. Ayrıca geçen ay tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Hasan Akgün’ün yerine vekil olarak seçilen Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Başkan Karalar'ın tutuklanmasına siyasilerden peş peşe sert tepkiler geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar!

- 11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir.

- Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Çünkü hukuk, zamana ya da siyasete göre eğilip bükülemez.

- Zeydan Karalar halkın iradesidir. Nokta! Adanalının gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır ve göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir.

TBB'DEN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Halkın seçtiği yerel yöneticilere yönelik her türlü müdahale, sadece belediye başkanlarına değil, doğrudan halk iradesine ve demokrasinin işleyişine yönelmiş bir tehdit olarak görülmelidir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilimiz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar hakkında verilen tutuklama kararı, kamuoyunda derin endişeye yol açmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreç, çok sayıda CHP'li belediye başkanına yönelik adli ve idari sistematik müdahaleyle sürmektedir. Halkın seçtiği yerel yöneticilere yönelik her türlü müdahale, sadece belediye başkanlarına değil, doğrudan halk iradesine ve demokrasinin işleyişine yönelmiş bir tehdit olarak görülmelidir.

- Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma ilkesi gözetilmeden atılan her adımın, demokratik meşruiyeti zedelediği ve kamu vicdanını yaraladığı bilinmelidir. Yerel yönetimlerin itibarının halkın sandıkta verdiği oyla şekillendiği, bu iradeye her kesimin saygı göstermesinin hukuk devletinin temel gereği olduğu açıktır. Türkiye Belediyeler Birliği olarak, hiçbir siyasi saik gözetmeksizin tüm üyelerimizin yasal güvencelerinin ve demokratik haklarının takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!"

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Adana’da barış içinde yaşayan halkların belediye başkanını tutsak ederseniz, ilmek ilmek ördüğümüz Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Seçim bölgem Adana’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasını kınıyorum. Adana’da barış içinde yaşayan halkların belediye başkanını tutsak ederseniz, ilmek ilmek ördüğümüz Demokratik Türkiye umuduna gölge düşer! Kayyımlarla, halkın iradesini gasp etmekle, seçilmişleri dört duvar arasına koymakla, muhalif kanalları karartmakla bir yere varılamaz. Toplumsal barışın tesisi, demokratik bir toplum için seçilmişlere yönelik her türlü saldırının derhal son bulmasını talep ediyoruz.

'HALKIN İRADESİ ZORBALIĞI YENECEK'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Selin Sayek Böke, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Tutuklu tüm belediye başkanlarımız gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın da suçu sandıkta AKP’yi yenmek ve halkçı belediyecilik anlayışıyla Adana için çalışmaktır. Gerçekler iftiraları, adalet mücadelesi hukuksuzlukları, halkın iradesi zorbalığı yenecek.

SEÇER'DEN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Seçer, paylaşımında "Yol arkadaşım, kardeşim Zeydan tutuklandı. Adana, Zeydan Karalar’dır. Adana, halkına ayrımsız hizmet eden, alnı ak başı dik başkanının arkasındadır. Siyasi saiklerle alınan kararlar ne halkımızı ne bizleri yıldıramaz. Adana halkının iradesi, hukuk kılıfına sokulmuş baskılarla teslim alınamaz. İnanıyorum ki adalet tecelli edecek, Zeydan Başkan çok sevdiği Adana’sına kavuşacaktır." dedi.

'GETİRİN SANDIĞI, MİLLET KONUŞSUN'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yücel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ev hapsine alındı. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcımız Ceyhan Kayhan da tutuklandı. Yine sabaha karşı operasyon, yine yargı sopası! Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz, somut delil olmadan tutuklanıyor. Anayasa’nın 38. maddesi ve CMK 100. maddesi açıkça ihlal ediliyor. Bu hukuk değil; adalet değil, siyasetin yargı eliyle muhalefeti sindirme girişimidir. Baskılar bizi yıldıramayacak! Getirin sandığı, millet konuşsun!