Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TRT'nin ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay'ın sözlerini bağlamından kopardığını belirterek, "Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz. Haberin orijinali Anadolu Ajansı’nın kayıtlarında mevcuttur tamamını yayınlayınız!" çağrısını yaptı.

"HABERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Yavaş, " TRT’ye açık çağrı: Ankara halkını paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz. TRT Haber’in, ASKİ Genel Müdürümüz Memduh Akçay’ın sözlerini bağlamından koparması; gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Müdürümüzün teknik bir süreci anlatırken kurduğu şu ifade, bilinçli şekilde çarpıtılmıştır:

“Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz.” Bu cümlenin anlamı şudur: ASKİ’nin zaman zaman uyguladığı basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonudur. Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan, tamamen teknik bir işlemdir.

Ancak TRT Haber, bu ifadeyi “Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak” şeklinde sunarak açık bir manipülasyona imza atmıştır. Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur.

"HABERİNİZİ DERHAL DÜZELTİN"

TRT Haber’e çağrımız açıktır: Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz. Su gibi hayati bir konuda, özellikle tüm dünyanın küresel iklim kriziyle mücadele ettiği böylesi bir dönemde yapılan böylesi yayınlar, gazetecilik değil; açık bir algı operasyonudur.

Haberin orijinali Anadolu Ajansı’nın kayıtlarında mevcuttur tamamını yayınlayınız!

Ayrıca, RTÜK’e başvuru süreci de dahil

"HUKUKİ YOLLARI KULLANACAĞIZ"

olmak üzere, “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” kapsamında tüm hukuki yolları kullanacağımızı da duyuruyorum!