İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 9. dalga operasyonda bu kez Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tutuklamalara sert tepki göstererek, "CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk maalesef tersine işliyor." dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.

Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz?

İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar.

Unutmayın: Hak, Hukuk, Adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok.