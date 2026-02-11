İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi West Ham karşısında sona erdi.

Manchester United'ın Tottenham karşısında aldığı galibiyet, bir taraftarın 1,5 yıllık iddiasını da yeniden gündeme getirirmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın West Ham United karşısında aldığı beraberlik, galibiyet serisini sonlandırırken takımı üst üste 5 maç kazanana kadar saçını kestirmeme kararı alan "The United Strand" kanalının sahibi Frank Ilett'in durumu yeniden gündeme geldi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Kırmızı Şeytanlar'ı destekleyen fenomen Frank Ilett, Manchester United üst üste 5 resmi maç kazanana kadar saçını kestirmeyeceğini duyurmuştu. Takımın son haftalarda yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi, Ilett'in aylar süren "saç uzatma" eyleminin sona ereceği beklentisi yaratsa da işler beklendiği gibi gitmedi. West Ham deplasmanında alınan sonuç, seriyi bozdu ve 1 maç uzaklıkta olan sayaç yeniden sıfırlandı

Maçın ardından sosyal medyada Frank Ilett'in son hali ve yüzündeki mutsuzluk gündem oldu. Uzun süredir berbere gitmeyen Ilett'in saçlarını kestirebilmesi için Manchester United'ın yeniden 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması gerekecek.

ROONEY'DEN SERT SÖZLER

Wayne Rooney, Manchester United'ın üst üste beşinci galibiyetini alana kadar saçını kestirmeyen taraftar hakkında sert ifadeler kullandı. ManU efsanesi "Onu ülkenin öbür ucuna gönderirdim, beni çıldırtıyor. Carrick ve United'ın üst üste beşinci maçını kazanmaya çalışmasından bahsediyoruz ve tüm olay bu adamın saçını kestirmesiyle ilgili. Eminim United beşinci maçı da kazanırsa çok üzülecektir çünkü birdenbire önemsiz hale gelecek." dedi.