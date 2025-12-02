2025 Ocak–Kasım dönemine ait otomobil ve hafif ticari araç verileri, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

Toplam pazar yüzde 10,16 büyüyerek 1 milyon 176 bin 780 adede ulaşırken, değişimin en çarpıcı kısmı şanzıman tercihlerinde yaşandı.

OTOMATİK VİTES PAYI %94,6'YA ULAŞTI

Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 94,6’sı otomatik vites oldu. Manuel vitesli araçların toplam satıştaki payı ise yalnızca %5,4.

Bu durum, otomobil tercihinde artık çok net bir yönelimin oluştuğunu gösteriyor.

UZMANLAR DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Uzmanlar bu durumu, “Elektrikli ve hibrit motorların yükselişi manuel vitesi teknik olarak gereksiz kılıyor. Üreticiler manuel üretmeyi sürdürülebilir bulmuyor. Talep azaldıkça maliyet artıyor ve doğal olarak manuel vites pazardan çekiliyor” şeklinde yorumluyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİTTE GÜÇLÜ ARTIŞ MANUELİ ZORLUYOR

Motor tiplerine bakıldığında;

-Benzinli: %47,2 pay

-Hibrit: %26,9 pay

-Elektrikli: %17,8 pay

-Dizel: %7,4 pay

Özellikle hibrit ve elektrikli modellerin yaygınlaşması, manuel vitesin teknik olarak bu araçlara uyumsuz olmasını daha görünür hale getiriyor. Çünkü elektrikli araçlarda manuel şanzıman üretimi anlamlı bir seçenek olmuyor.

SUV'LAR VE C SEGMENTİ LİDER

Tüketicilerin tercihleri de manuel vitesin gerilemesini destekler nitelikte:

En çok satan gövde tipi: SUV (%62,5 pay)

En çok satan segment: C segmenti (%55,7 pay)

SUV ve C segment araçlarda üreticiler ezici çoğunlukla otomatik şanzıman sunuyor. Bu da manuel vitesin seçenek listesinden bir bir silinmesine yol açıyor.

SATIŞLARDA MARKALARIN DURUMU

Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı da büyümeye devam etti:

Renault: 15.583 adet

Volkswagen: 11.579 adet

Ford: 10.617 adet

Togg: 4.235 adet

Markaların büyük çoğunluğu yeni modellerinin neredeyse tamamını otomatik üretmeye yönelmiş durumda.

MANUEL VİTES YAVAŞ YAVAŞ TARİHE KARIŞIYOR

2025 verileri, manuel vitesin Türkiye pazarında artık bir tercih değil, bir istisna haline geldiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Elektrikli araçların yükselişi, sürücülerin konfor beklentilerinin artması ve markaların otomatiğe yönelmesi bu dönüşümü hızlandırıyor.