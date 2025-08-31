Son yıllarda manuel vitesli araçların popülaritesi hızla düşüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2023 itibarıyla satılan yeni araçların yalnızca %1,7’si manuel vitesliydi. Bu oran 2021’de %0,9, 2022’de ise %1,2 olarak kaydedilmişti.

Avrupa otomatik vites tercih ediyor

Avrupa’da da benzer bir trend gözlemleniyor. 2001 yılında Avrupa’nın beş büyük pazarında (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya) satılan araçların %91’i manuel vitesliydi. Ancak 2024 itibarıyla bu oran %29’a kadar geriledi. Özellikle premium segmentte, manuel vitesli araçların oranı %31’den %97’ye yükselse de, genel eğilim otomatik şanzıman lehine ilerliyor.

Manuel vitesli araçların azalmasının başlıca nedenleri:

Şehir içi trafikte artan yoğunluk ve sürüş kolaylığı ihtiyacı

Otomatik viteslerin artık daha verimli ve ekonomik hale gelmesi

Elektrikli araçların neredeyse tamamının otomatik vitesle üretilmesi

Manuel Vites tutkunları hala var

Her ne kadar manuel şanzımanlı araçlar giderek azalsa da, hala bazı sürücüler için eşsiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Araçla daha fazla etkileşim kurmak, vites değişiminde kontrolü hissetmek isteyen sürücüler için manuel şanzıman cazibesini koruyor.

Manuel şanzımanlı araçlar artık nadir görülse de, belirli bir kitle için sürüş keyfi ve deneyim açısından vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Otomatik ve elektrikli araçların yükselişi, manuel şanzımanlı araçları koleksiyon ve özel sürüş aracı haline getiriyor.