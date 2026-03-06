İspanya’nın Madrid Parlamentosu'nda yapılan son oturumda İran'daki savaş kadın siyasetçiler arasında sert bir siyasi polemiğe dönüştü.

Sol parti Más Madrid’in sözcüsü Manuela Bergerot, sol siyasetin İran’daki kadınların yaşadığı baskıyı görmezden geldiğini öne süren Madrid Bölgesel Hükümeti Başkanı Isabel Díaz Ayuso'ya tepki gösterdi.

Bergerot, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sivilleri hedef aldığını belirterek okul bombalamasında 160 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

'AŞAĞILIKÇA' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Elplural'da yer alan habere göre, sağ siyaseti bu olay karşısındaki tutumunu "aşağılıkça" bulduğunu belirten Bergerot, "Sağ, İranlı kadınların haklarını böyle savunuyor: 160 kızın öldürülmesini kutlayarak" ifadelerini kullandı.

"Tam da feminist bir kadın olduğum için bu saldırılara karşıyım" diyen Bergerot'un konuşmasının diğer meclis üyeleri tarafından alkışlarla desteklendiği görüldü.

Tartışma kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu; Orta Doğu merkezli dijital medya platformu AJ+ tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.